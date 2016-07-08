Москва, 8 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов принес извинения пассажирам за сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии из-за пожара на одной из станций, сообщает НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Пегов извинился за доставленные неудобства жителям Москвы, которые своевременно не смогли добраться до работы 8 июля. По его словам, причины ЧП установит специальная комиссия.

Он выразил уверенность, что на обычные объемы движения по Таганско-Краснопресненской линии метрополитен выйдет в течение суток.

Напомним, утром 8 июля на станции метро «Выхино» вспыхнул огонь из-за короткого замыкания. Были закрыты пути и приостановлено движение поездов. Поезда продолжают следовать с увеличенным интервалом.

Кроме того, вечером 8 июля интервалы движения поездов будут по-прежнему увеличены на южном участке Таганско-Краснопресненской линии, пассажиром рекомендовано воспользоваться наземным транспортом.