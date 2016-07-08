Вашингтон, 8 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Сёстры Сара Мариус и Ли Роджерс, живущие в разных городах США, родили в один и тот же день. Из-за разницы часовых поясов, точное время рождения детей совпало минута в минуту, сообщает People.

kelin Ножки младенца

Сара и Ли — 35-летние близнецы. Сара живёт в штате Колорадо, а Ли — в штате Калифорния. 30 июня обе родили: Мариус — сына, а Роджерс — дочь. Роды произошли с разницей в час.

Выяснилось, что сёстры не планировали беременность на один и тот же день. Мариус назвала мальчика Ридом Джозефом, Роджерс дала дочке имя Саманта Линн.