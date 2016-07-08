Чебоксары, 8 июля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В июне в Чувашии задолженность по заработной плате составила 15,6 млн рублей. По сравнению с маем долги возросли на 600 тыс. рублей (на 4,2%), в то время как в апреле они были снижены на 600 тыс. рублей. Такие данные опубликовал Чувашстат со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Вся сумма задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, составили 14,8 млн рублей (или 94,8%). Больше всего долгов по зарплате приходится на организации обрабатывающих производств (92,9%).

Численность работников, перед которыми имеется задолженность по зарплате, в июне возросла с 237 до 261 человека. В расчёте на одного человека долги по зарплате в Чувашии составили почти 60 тыс. рублей.

На 1 июня задолженность по зарплате отсутствовала в 19 районах и четырёх городах. Наибольший размер долгов приходится на Чебоксары (14,5 млн рублей, или 92,9%).