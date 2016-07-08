Псков, 8 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Псковской области на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района 10 июля состоится военно-историческая реконструкция. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, темой фестиваля станет боевой эпизод, который происходил на «Линии Сталина» 3−4 июля 1941 года.

Sursa Реконструкция боя

«В эти дни бойцы 398-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии, пограничники, артиллеристы, учебная часть и бойцы181-й латышской стрелковой дивизии на какое-то время смогли остановить 6-ю танковую дивизию вермахта, что позволило нашим частям выбить 1-ю танковую дивизию немцев из города Остров и задержать их наступление на Псков и Ленинград», — пояснили в Военно-историческом музее Псковской области.

Ожидается, что в реконструкции боя примут участие клубы из Острова, Пскова, Санкт-Петербурга и Новгородской области, а также участники из стран ближнего зарубежья.

В ходе боя предполагается применение советской и германской военной техники: артиллерии и минометов, автомобилей и мотоциклов, бронетехники. Также в рамках военно-исторической реконструкции будут показаны некоторые сцены солдатского быта. По окончании главного мероприятия на поле боя состоится концерт.