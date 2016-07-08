Вашингтон, 8 июля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Специалисты NASA вернули марсоход Curiosity в рабочее состояние, выведя его из «безопасного режима», в котором он пребывал со 2 июля, сообщает пресс-служба американского космического агентства.

Julian Herzog Марсоход Curiosity

Подобные сбои происходят с марсоходом не в первый раз. В силу того, что Марс не защищен от космических лучей магнитным полем и атмосферой, частицы высокой энергии регулярно атакуют марсоход. Их воздействие на чипы ОЗУ и флеш-память аппарата регулярно вызывает сбои и вынуждает Curiosity переключаться на запасной компьютер или в «безопасный режим».

Подобное случалось в феврале, марте и в апреле 2013 года. Тогда специалисты NASA смогли локализовать повреждения памяти и вернули марсоход в рабочее состояние.

Вероятно, такой же случай повторился и 2 июля. На данный момент связь с аппаратом восстановлена и идут процедуры его вывода из «безопасного режима». Кроме того, специалисты агентства проводят диагностику Curiosity и пытаются понять причины сбоя, перед началом возвращения марсохода в полноценный рабочий режим.

Напомним, марсоход NASA Curiosity работает на Марсе уже четвертый год. Миссия MSL, частью которой является Curiosity, в первых числах июля была продлена до конца 2018 года. Специалисты американского космического агентства надеются, что Curiosity сможет работать до прибытия своего «сменщика», ровера «Марс-2020», и проработает вместе с ним еще несколько лет.