Красногорск, 8 июля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Московской области решили возродить давно заброшенные пионерские лагеря. Власти региона предлагают бизнесу взять объекты в аренду по сниженной ставке — 1,5% от кадастровой стоимости участка. Таким образом в Подмосковье хотят восстановить детские учреждения для дальнейшего профильного использования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестный художник «Пионеры» 1954

Минимущество Подмосковья предложило ввести льготную арендную ставку для инвесторов, которые захотят принять участие в восстановлении детских оздоровительных лагерей — 1,5% с исключением учреждения из состава объектов социально-культурного назначения.

По данным пресс-службы Мособлдумы, в собственности Московской области находится 9 неиспользуемых пионерских лагерей. Каждая из этих территорий включает в себя несколько гектаров земельных участков общей площадью 77,5 га и более 100 строений.

Также помимо неиспользуемых лагерей, находящихся в собственности области, в регионе располагаются и комплексы, принадлежащие муниципалитетам, различным ведомствам или организациям, зачастую уже прекратившим свою деятельность.

Помимо значительных бюджетных средств, необходимых на восстановление лагерей, к ним фактически закрыт доступ для потенциальных инвесторов: стоимость аренды таких объектов чрезвычайно высока, а прямая продажа усложняется тем, что детские оздоровительные лагеря являются объектами социально-культурного назначения и не подлежат продаже.

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии Владимира Шапкина, при передаче инвестору на всех объектах будет сохранена их социальная направленность.

«Пришло время собирать камни. Сейчас есть два направления: создание на этих территориях лагерей отдыха для детей и баз отдыха, а также использование для реабилитации и отдыха пожилых людей. Это — потребность времени», — заключил парламентарий.

Напомним, проблема организации летнего отдыха детей в Подмосковье стала особенно острой после трагической гибели школьников, отдыхавших в «оздоровительном» лагере «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министерству социального развития с просьбой провести повторную ревизию детских лагерей на территории региона и проверить их на соответствие требованиям безопасности.