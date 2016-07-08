Москва, 8 июля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Осколки посуды и бутылок от спиртных напитков обнаружили археологи рядом с фундаментом чайной XIX века у Садового кольца Москвы, сообщает 8 июля портал мэрии столицы.

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Кирпичную кладку, которая служила основанием помещения, вскрыли в конце июня возле дома 1/5 на улице Александра Солженицына в ходе работ по благоустройству улиц. Специалисты обнаружили здесь осколки старинных чайных сервизов, а также рюмок, стаканов и бутылок от спиртных напитков, включая винные и пивные.

Как пояснил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, документы свидетельствуют, что в XIX века здесь находилась чайная, однако ее владельцы могли наливать посетителям и крепкие напитки, несмотря на запрет.

По правилам того времени, «в чайных, кофейных, пирожных, съестных или закусочных лавках, харчевнях, подворьях и меблированных комнатах» продажа алкоголя не допускалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Софийской набережной в Москве обнаружили большое количество монет, датированных как XIV—XV веком, так и относящихся к более поздним временам — правлению Петра Первого. Археологи утверждают, что в том месте, где Софийская набережная примыкает к Болотной площади и Большому Каменному мосту, семь столетий назад находился подпольный рынок.

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