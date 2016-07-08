Лондон, 8 июля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Великобритания назначила нового представителя в Европейской комиссии, после того как Джонатан Хилл, занимавший этот пост до референдума в Соединенном Королевстве, подал в отставку, заявили 8 июля в управлении делами премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Об этом сообщает Reuters.

gov.uk Джулиан Кинг

Теперь представлять Лондон в исполнительном органе ЕС будет бывший посол страны во Франции Джулиан Кинг.

«Сэр Джулиан Кинг является опытным дипломатом, он особенно хорошо знаком с европейскими делами, и премьер-министр считает, что он станет отличным дополнением в комиссии», — отметили в управлении делами главы британского правительства.

Напомним, 23 июня большинство граждан Великобритании проголосовали за выход Соединенного Королевства из состава ЕС, в результате чего глава британского правительства Дэвид Кэмерон объявил о том, что он уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, поскольку полагает, что именно новый премьер-министр Великобритании должен договариваться с Евросоюзом об условиях выхода.

На данный момент в гонке за кресло главы правительства страны лидирует глава МВД Тереза Мэй, за которую на прошедшем 7 июля внутрипартийном голосовании проголосовало 199 членов Консервативной партии.