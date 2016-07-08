Париж, 8 июля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. На должность креативного директора французского дома моды Dior назначена итальянский дизайнер Мария Грации Кьюри, которая накануне, 7 июля, покинула эту же должность в Valentino. Об этом сообщили в пресс-службе модного дома Dior сегодня, 8 июля.

vogue.ru Марии Грации Кьюри

Отмечается, что руководить созданием коллекций для женщин от Dior впервые будет женщина. Мария Грация Кьюри считает, что на неё легла большая ответственность.

«Я счастлива иметь возможность представить собственную интерпретацию духа Dior», — считает она.

Отмечается, что видение итальянки «созвучно идеям Кристиана Диора». По мнению руководства Dior, она обладает глубокими знаниями моды, при этом для неё характерна приверженность традиционным ремесленным методам.

Назначение Кьюри на должность креативного директора прокомментировал генеральный директор Dior Сидни Толедано. В интервью Business of Fashion он заявил, что Кьюри обладает особым видением того, что необходимо женщине.

«Именно это сыграло ключевую роль в выборе креативного директора. Я искал того, кто полностью понимает потребности современной женщины», — сказал он.