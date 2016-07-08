Москва, 8 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос сотрудников СМИ о том, планирует ли глава государства Владимир Путин посмотреть финальный матч Евро-2016, который проходит во Франции.

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«Не знаю, действительно, сможет ли он (Владимир Путин) посмотреть или не сможет», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, 10 июля 2016 г. в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится финальный матч между сборными Португалии и Франции.