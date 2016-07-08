Киев, 8 июля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. 8−9 июля в Варшаве проходит саммит НАТО, на котором, как ожидается, особое внимание будет уделено украинской теме. О серьезном внимании Альянса к украинскому вопросу свидетельствуют не только запланированная двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Бараком Обамой, но и заседание комиссии Украина — НАТО, встреча «Большой пятерки» (США, Франция, Германия, Великобритания и Италия) плюс Украина. Также ожидается принятие Комплексного плана помощи Украине, который будет определять до 40 направлений помощи со стороны НАТО по самым разным позициям.

Raymond Cunningham Кремль

Сегодня, 8 июля, в администрации президента Украины огласили перечень подтвержденных двусторонних встреч с участием Порошенко. Примечательно, что среди запланированных переговоров не указывается встреча с хозяином саммита, президентом Польши Дудой. Хотя ранее украинская сторона планировала встречу с польским лидером. Точно известно, что сегодня пройдут переговоры Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Финляндии Саули Ниинисто.

Напомним, накануне в Киеве на совместном брифинге с госсекретарем США Джоном Керри Порошенко отметил, что ждет от саммита НАТО в Варшаве подтверждения перспектив членства Украины в Альянсе.

«Мы ожидаем поддержку Альянса. Мы ожидаем, чтобы те позиции, которые были задекларированы во время Бухарестского саммита, ключевая из которых, — что двери НАТО открыты для любой европейской страны, будут подтверждены», — сказал президент.

При этом глава украинского государства отметил, что ожидает привлечения блока НАТО к координации «мер дальнейшего обеспечения принуждения России к полной имплементации Минских договоренностей и началу деоккупации Крыма». Порошенко в очередной раз возложил всю вину за «пробуксовку мирного процесса на Донбассе» на Российскую Федерацию и подконтрольных ей ДНР и ЛНР.

В статье для американского издания The Wall Street Journal президент Порошенко отмечает, что НАТО может воспользоваться опытом Украины в противодействии ВС России, который Украина приобрела за последние два года. «Коллективная безопасность НАТО может воспользоваться опытом Украины. Агрессия России на восточном фланге НАТО — это агрессия не только против Украины, но и западного мира. Но пока ни одно государство-член НАТО не имеет реального опыта боевого взаимодействия с современной российской армией. Украина — имеет», — заверяет глава Украины.

Он призвал НАТО расширить сотрудничество с Украиной для обеспечения стабильности в Восточной Европе, Черноморском регионе и трансатлантической области в целом.

«НАТО занимал твердую позицию против агрессии России в Крыму и на Донбассе, и продолжает оказывать поддержку в создании сильной армии и успешного демократического государства. Благодаря согласованному экономическому давлению посредством санкций, Россия была ограничена в возможностях для продвижения на территорию Украины», — написал Порошенко.

Ранее, замглавы АПУ Константин Елисеев подтвердил в интервью Подробностям , что в рамках саммита стран-членов НАТО для Украины будет утвержден комплексный пакет военной помощи от Альянса.

«Мы ожидаем ряд важных решений. Это, прежде всего, будет принят пакет помощи, так называемый комплексный пакет помощи Украине на реформирование Вооруженных Сил и, конечно, мы сейчас работаем над подготовкой. Я бы сказал, мощной двусторонней декларации лидеров НАТО и Украины, где мы подытожим наше сотрудничество с момента саммита НАТО, который состоялся в Уэльсе, подытожим вопрос, связанный с региональной политикой, и конечно, вопрос, связанный с реформированием, внутренним реформированием Украины, в частности, с оборонной реформой», — сказал Елисеев.

В своем блоге украинский политолог Владимир Фесенко прогнозирует внесение украинского вопроса в итоговую декларацию НАТО.

«С высокой вероятностью в декларации по итогам саммита, хотя финальная стадия работы над этим документом засекречена, будет подниматься украинский вопрос. Это возможно будет касаться и подтверждения непризнания аннексии Крыма, и мирного урегулирования конфликта на Донбассе, и т.д. Ходят слухи и присутствуют намеки на то, что может быть упоминание декларации Бухарестского саммита. Мы этот саммит вспоминаем преимущественно в негативном ключе. Но там было принципиально важно другое — признание права Украины и Грузии на членство в НАТО. Очень важный момент, будет ли упоминание о том, что это обещание остается в силе? Конечно, полной уверенности нет, борьба вокруг этой темы продолжается», — считает Фесенко.

По его словам, на саммите будет поднят вопрос выполнения Минских соглашений.

«Пойдет речь на саммите НАТО и о реализации Минских соглашений. В июне поднимался вопрос о возможности проведения встречи лидеров стран «нормандского формата» накануне саммита НАТО в Польше. Но Россия накануне саммита НАТО в Варшаве стала выставлять ультиматумы, которые никто не собирается выполнять. Язык ультиматумов неприемлем для переговоров об урегулировании военно-политических конфликтов. Судя по данным из разных дипломатических источников, в ближайшее время маловероятно проведение такой встречи на высшем уровне. Встреча будет проведена только тогда, когда будет предмет для конкретных договоренностей. Сейчас предпосылок для таких договоренностей нет», — анализирует Фесенко.

В свою очередь западные эксперты разошлись в оценках важности украинского вопроса на варшавском саммите. В частности, замгенсекретаря НАТО Александер Вершбоу заявил, что саммит в Варшаве станет «историческим» и таким, что изменит всю систему обороны и сдерживания альянса. После саммита Украине следует ожидать вывода отношений с альянсом на совершенно новый уровень — прогнозировал и.о. главы миссии при НАТО Егор Божок, передает Радио Свобода . По его словам, благодаря новому формату сотрудничества Киев сможет быстрее адаптироваться к стандартам НАТО и отвечать всем требованиям вступления в этот оборонный блок.

«На саммите Украина-НАТО в Варшаве главы государств и правительств НАТО вместе с президентом Украины одобрят комплексный пакет помощи, который станет инструментом привлечения материально-технической, консультативно-совещательного и практической помощи НАТО для проведения в Украине реформ сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, как это задекларировано в наших программных документах. Вы знаете, что к 2020 году, согласно программе президента, ВСУ должны максимально соответствовать стандартам НАТО и быть взаимосовместимыми с вооруженными силами стран-членов альянса», — сказал Божок.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич в интервью польским СМИ вообще прогнозировал, что решения, которые будут приняты на варшавском саммите НАТО, заставят РФ кардинально изменить свою политику в отношении Украины.

«Во время саммита НАТО в Варшаве будет принято знаковое решение. На протяжении долгого времени Россия думала, что имеет право это решение оспорить. До его принятия у нас нет оснований о чем-то говорить. После того, как решение будет принято, мы сможем начать разговор о том, как сохранить мир во всем мире… Мы надеемся, что эти переговоры приведут к тому, что Россия не только откажется от агрессивных шагов, но и отступит с территорий Украины, которые она незаконно заняла», — приводит слова Мацеревича Радио Польша.

Более сдержанную оценку саммиту дал эксперт Центра имени Вильсона Майкл Кауфман. Он выразил уверенность в том, что в Варшаве не будут приняты решения о расширении альянса, поскольку НАТО пока не способно эффективно выстроить политику сдерживания в отношении России.

«Суть дискуссии политики сдерживания заключается в том, что НАТО должно понять, как будет выглядеть защита стран Балтии. Если вся цель сдерживания — это ограничение российского доступа — это означает, что НАТО не может реально расшириться ни на Украине, ни в Грузии. По сути, вопрос поиска территориальной обороны против России, толкает НАТО к внутренней дискуссии и невольно закрывает двери для дальнейшего расширения. Альянс не имеет абсолютно никаких перспектив сдержать Россию, приняв Украину и Грузию. Российская угроза сделала политику открытых дверей НАТО окном, которым воспользовалась только Черногория», — напомнил Кауфман.

По его словам, НАТО не знает, как защитить не только Украину и Грузию, но и страны Прибалтики.

«Если в альянсе не знают, как это сделать (сдержать РФ) в странах Балтии, то они наверняка не знают, как это сделать в Украине и Грузии», — добавляет эксперт.

Эксперт по вопросам безопасности и обороны немецкого Фонда имени Маршалла Стивен Кейл отмечает, что участники саммита рассмотрят три основных вопроса: миграционный кризис, политику «открытых дверей» и сдерживание России. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что по Украине не стоит ожидать громких заявлений.

«Я не ожидаю, что будут сделаны большие заявления в отношении Украины. Они будут более практичными и будут касаться скорее общих реформ и реформ в сфере обороны. Эти разговоры велись ранее, но на саммите в их важности сделают упор», — добавил Кейл. При этом он признает, что «Украина и ситуация в ней остается в центре внимания США, это свидетельствует, какую важную роль играет НАТО и насколько важно лидерство США».

В подтверждение слов Кейла и Кауфмана, уже сегодня, 8 июля, открывая саммит в Польше, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит НАТО продемонстрирует поддержку стремлений Украины и Грузии соответствовать стандартам Альянса и реформировать оборонный сектор.

«Саммит еще раз покажет, что двери НАТО открыты. Мы работаем с Украиной и Грузией, как с партнерами. Мы поддерживаем их реформы для достижения стандартов НАТО. Мы предоставили пакет помощи, в частности, Украине, и сейчас обновляем его», — сказал Столтенберг.

«Они (Украина и Грузия) должны быть готовы для модернизации военного сектора. Мы предоставляем всю необходимую практическую и политическую поддержку. Каждая нация имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности. Никто не может ветировать этот процесс, потому что это фундаментальный принцип выбора», — считает Столтенберг.

В свою очередь, президент США Барак Обама призвал НАТО и ЕС усилить поддержку Украины и быть «последовательными в противостоянии агрессии России».

«Мы должны углубить сотрудничество в сфере безопасности между НАТО и ЕС, увеличить поддержку для Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И даже когда наши государства по-прежнему открыты для более конструктивных отношений с Россией, мы должны признать, что санкции в отношении России должны сохраняться, пока Москва полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений», — отметил президент США в статье для The Financial Times, обнародованной в день саммита.