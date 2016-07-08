Рига, 8 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Дефицит работников по разным профессиям в Латвии составляет примерно 30 тысяч, в то время как переизбыток неквалифицированной рабочей силы составляет 82 тысячи человек, сообщает LETA.

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Министр экономики Арвил Ашераденс заявил: «Школьники необоснованно часто идут учиться в среднюю школу вместо того, чтобы осваивать профессии в системе профессионально-технического образования. Треть выпускников средних школ, не способны поступить в вузы и начинают искать работу, не имея никакой профессии. По мнению министра, нужно разработать новый механизм — либо в 10-м классе оценивать возможности учеников продолжать учебу в средней школе, либо найти способ легкого перехода в профшколу».

В свою очередь, коммерческий директор «Hanzas maiznīcas», одного из крупнейших производителей хлеба в Латвии, Угис Михневич заявил — государство должно задуматься над образованием будущих пекарей, так как уже сейчас в отрасли ощущается нехватка молодежи.

«В долгосрочной перспективе необходимо думать над образованием будущих пекарей. Мы видим реальный риск того, что придет время и нынешние работники уйдут на пенсию, а заменить их будем некем», — рассказал коммерческий директор компании.

По мнению Михневича, уже сейчас нужно начинать диалог с представителями власти о сложившейся ситуации на рынке труда.

«Когда молодой человек стоит перед выбором профессии, он должен четко понимать, что в будущем выбранная профессия будет востребованной», — пояснил Угис Михневич. Привлечение новых работников зависит не только от рабочей среды, но и от того, насколько эта отрасль перспективна — начиная от отношения правительства, заканчивая оплатой труда. На сегодняшний день, ситуация такова, что новых работников приходиться обучать самим, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в первом квартале 2016 года в Латвии было 101,6 тыс. безработных, или 10,3% экономически активного населения. Среди молодежи безработица в первом квартале 2016 года составила 15%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем год назад. Из всех безработных 11,8 тысячи, или 11,6% безработных были молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни.