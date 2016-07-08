Воронеж, 8 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Случай заболевания африканской чумой свиней выявлен в Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора 8 июля.

Mark Peters Свиньи

Опасное для свиней заболевание выявлено у животного, содержавшегося в личном подворье в селе Пески Поворинского района Воронежской области. Диагноз уже подтвержден лабораторно.

В связи с инцидентом в Поворинском районе установлен режим «чрезвычайной ситуации». Специалистами разработан план мероприятий по ликвидации очага.

Указом губернатора Воронежской области на территории Поворинского района введен карантин. С 6 июля в районе запрещена продажа животноводческой и продукции на рынках и сельхозярмарках, ограничен ввоз и вывоз мяса. Карантин будет действовать в течение 30 дней после ликвидации очага АЧС.

Вспышки АЧС в регионе фиксируются регулярно. В последний раз специалисты выявляли вирус в Верхнехавском районе, правда, среди диких кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года из-за вспышки АЧС на одном из крупнейших в регионе свиноводческих комплексов пришлось уничтожить девять тысяч свиней.