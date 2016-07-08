Астрахань, 8 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Астраханской области ликвидированы боевики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Оперативного штаба 8 июля, пока только в рамках учений.

astr.sledcom.ru Учения в морском порту Атсрахани

Тактико-специальное учение «Вихрь-2016» по пресечению теракта на судне, находящемся на якорной стоянке морского порта «Астрахань» прошло в Астраханской области. По сценарию учений неизвестные вооруженные лица проникли на судно, захватили и удерживали его команду.

Нейтрализовать условных террористов смогли специально прибывшие в регион боевые пловцы спецподразделений ФСБ России. В результате проведенного боевого мероприятия, боевики были обезврежены, а заложники освобождены.

Кроме того, потренировались сотрудники правоохранительных органов и спецслужб ликвидировать возможные последствия теракта: спасать утопающих, устранять разлив нефтепродуктов в акваторию реки Волга.

В учениях Оперативного штаба были задействованы подразделения регионального и пограничного Управлений ФСБ, Следственного комитета, МВД, Каспийской флотилии, ФСИН, МЧС, администрации морских портов Каспийского моря. С поставленными задачами бойцы справились.