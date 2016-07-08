Москва, 8 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года компания-производитель люксовых спортивных автомобилей Lamborghini продала в России рекордное количество машин, говорится в сообщении пресс-службы компании.

pixabay.com Логотип Lamborghini

Рекорд по продажам автопроизводитель установил не только в России: всего в мире за этот период было продано 2 тыс. 13 автомобилей марки, из них 1 тыс. 370 штук Huracan и 643 единицы Aventador. В мире рост продаж составил 7%, а в России — 20%.

Сколько автомобилей продано в РФ — не уточняется. Руководство компании отмечает, что рост продаж связан, в первую очередь, с выходом на рынок нового Huracán Spyder и версии Huracán с приводом на заднюю ось.

Кроме того, сохраняется высокий спрос на модель Aventador, сказал генеральный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали.