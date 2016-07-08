Москва, 8 июля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил продолжить обучение военных из других стран в России, прежде всего — из стран-участниц ОДКБ. Об этом он заявил 8 июля в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

mil.ru Иностранные курсанты

«Вы знаете, что мировой рынок вооружения предъявляет растущий спрос не только на конечный продукт, но и прежде всего на технологии и подготовку кадров. Совсем недавно состоялся выпуск из наших военных учебных заведений — обратил внимание, что там немало военнослужащих и из других стран, прежде всего из стран ОДКБ, но не только. Это, конечно, очень правильно, что мы продолжаем эту работу. Так и нужно поступать в дальнейшем», — сказал Путин.

По его словам, задачи, «поставленные на 2016 год в системе российского военно-технического сотрудничества, выполняются»: «Объем экспортных поставок вооружения и военной техники уже достиг отметки почти в 5 миллиардов долларов — 4,6 миллиарда долларов, а портфель заказов уверенно превышает 50 миллиардов долларов».

Путин также призвал предприятия военно-промышленного комплекса быть готовыми к увеличению конкуренции с другими государствами по причине активизации российских усилий на треке ВТС: «Отечественное оружие и военная техника доказывают свою эффективность, надёжность в самых разных условиях. Они стоят на вооружении в странах Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Важно, что география поставок последовательно расширяется, подписываются новые межправсоглашения, создаются двусторонние рабочие группы. Вместе с тем нужно и дальше повышать эффективность военно-технического сотрудничества, действовать в этой сфере более чётко и более скоординированно. При этом нужно быть готовыми к тому, что активизация наших усилий, безусловно, обострит конкуренцию».

В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Сергей Иванов, помощник президента Владимир Кожин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, министр обороны Сергей Шойгу, гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин.