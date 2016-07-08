Вашингтон, 8 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Американские астрофизики представили расчеты, подтверждающие теорию ударного формирования Луны, сообщает журнал Earth and Planetary Science Letters.

pixabay.com Луна

При помощи компьютерного моделирования ученые попытались объяснить источники возникновения частиц воды в образцах лунной породы. Ранее считалось, что вода должна была улетучиться со спутника Земли сразу после его возникновения.

Сейчас ученые активно разрабатывают гипотезу об ударном формировании Луны. Суть её в том, что Луна появилась в результате катастрофического столкновения Земли с космическим телом массой до 20% массы нашей планеты. Присутствие воды в лунном грунте разрушало эту гипотезу.

Компьютерное моделирование, завершенное американскими астрофизиками, показало, что даже высокие температуры не мешали огромному объёму водорода раствориться в магматическом диске, образовавшем Луну.

Ученые утверждают, что в начале формирования Луны водород или вода могли находиться в магме в растворенном виде, а со временем затвердели и кристаллизовались в лунных поверхностных породах, где и были обнаружены современными исследователями. Авторы работы считают, что результаты их эксперимента подтверждают гипотезу формирования Луны в результате столкновения Земли с массивным космическим объектом.