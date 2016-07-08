Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Стадион на Крестовском острове в Петербурге, необходимый для чемпионата мира по футболу 2018 года, готов на 85%. Об этом заявил вице-губернатор Игорь Албин, передаёт сегодня, 8 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Igor3188 Стадион на Крестовском острове в Петербурге в мае 2016 года

«С небольшим отставанием, но, в основном, находимся в графике. Задача губернатора до конца сентября провести первый пробный матч будет выполнена», — сказал Албин. Сейчас работы ведутся на всех отметках стадиона, как на самой высокой, где вице-губернатор провел экскурсию для депутатов петербургского парламента, так и в самом низу, где была засеяна трава, которая сейчас активно удобряется.

Чиновник заметил, что дождливая погода не помогает стройке, так как не завершён монтаж кровли, на многих уровнях образовались протечки, депутатской инспекции пришлось шагать по залитому водой полу. «Вода, неблагоприятная погода нам сильно мешает. Но мы используем это время, чтобы отдефектовать все «узкие» места», — сказал Игорь Албин.

По его словам, подписан план мобилизации, сейчас на стадионе работают почти 2 тыс. человек ежедневно. Пик численности придётся на август — 3 тыс. человек. «Этих сил достаточно, чтобы ввести объект в эксплуатацию до конца года. После августа численность начнёт падать, в декабре уже около 1 тысячи человек. Проблем я больших не вижу, есть отставание по отдельным видам работ», — пояснил вице-губернатор.

Парламентарии решили провести ревизию после того, как стоимость стадиона в последнюю корректировку бюджета выросла фактически на 4,3 млрд рублей и достигла 39,2 млрд, тогда как на начальном этапе строительства называлась сумма в 6,7 млрд рублей. У Игоря Албина поинтересовались, на какие зарубежные постройки похожа «Зенит-Арена», но тот не смог найти аналогов. «Стадион уникален», — сказал чиновник.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров остался доволен осмотром стадиона, никакого беспокойства за судьбу арены у него не осталось. «Темпы строительства не просто выросли, был совершён прорыв. Мы видим, что объект сдадут вовремя. Идут заключительные операции по монтажу инженерных, электрических систем, объект выходит на всю финишную прямую. У нас вопросов никаких не возникает», — добавил Макаров. Он заметил, что масса компаний привлекаются к достройке арены «в авральном режиме».

Напомним, в последнее время правоохранительные органы проводили обыски в компаниях-подрядчиках по уголовным делам о многомиллионных хищениях при строительстве стадиона. Однако, по словам депутата Алексея Макарова, о хищениях парламентарии ничего не спрашивали. В целом, он остался впечатлён сооружением. Вместе с ним на стадионе были замечены его коллеги-единороссы Андрей Васильев, Сергей Никешин, Елена Рахова, Сергей Соловьев, Евгений Марченко и другие. Вячеслав Макаров, меж тем, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что были приглашены депутаты ЗакСа из всех фракций. «Все кто хотел, приехали. Мы их разбили на группы, чтобы толкучки не было», — пояснил он.