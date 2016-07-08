Киев, 8 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает, что коллективная безопасность НАТО может выиграть от украинского опыта войны с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Об этом говорится в его статье для Wall Street Journal, сообщает 8 июля украинское госинформагентство «Укринформ».

Порошенко в очередной раз заявил, что «российская агрессия на восточном фланге территории НАТО является агрессией не только против Украины, но и против западного мира».

«Но ни у одной страны-членов НАТО нет реального опыта ведения боевых действий против современной российской армии. У Украины такой опыт есть», — подчеркивает он.

В статье украинского президента говорится, что в Донбассе «Кремль ведет войну на истощение, постоянно нарушает условия Минского соглашения о прекращении огня, однако при этом действует очень осторожно, чтобы не спровоцировать серьезной реакции со стороны мирового сообщества».

Порошенко призвал усилить давление на «агрессора» до тех пор, пока «Кремль не выполнит условия Минских соглашений, не откажется от незаконной и нелегитимной аннексии Крыма и не начнет придерживаться норм права».

Он отметил, что Россия целенаправленно усиливает нестабильность, поэтому Украина и НАТО нужны друг другу.

«Только углубленное партнерство НАТО и Украины обеспечит стабильность в Украине, в Восточной Европе, на Черном море и в трансатлантическом регионе в целом. Поддержка НАТО — это необходимая составляющая решения военных проблем и преодоления угроз безопасности на Украине», — заявил лидер Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 июля в Варшаве проходит саммит НАТО, в котором принимает участие и Порошенко.