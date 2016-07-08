Омск, 8 июля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В омских больницах и поликлиниках на информационных стендах разместят номера мобильных телефонов главных врачей.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, нововведение «призвано улучшить взаимодействие жителей с администрацией медучреждения», а также направлено на «оперативное решение вопросов доступности медицинской помощи».

Поручение о размещении номеров мобильных телефонов главных врачей дал министр здравоохранения региона Андрей Стороженко. По его словам, «главный врач должен быть доступен для пациентов своего учреждения и знать, с какими проблемами сталкиваются жители при получении медицинской помощи». Также данная мера необходима, чтобы получить обратную связь от населения, отметил Стороженко.

Как заверили в облправительстве, все обоснованные обращения жителей «будут рассмотрены в обязательном порядке», по ним будут приняты «соответствующие меры».

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областного Минздрава, размещение в открытом доступе номеров мобильных телефонов главных врачей — нововведение Омской области: «В других регионах такого нет».

На вопрос о возможных злоупотреблениях в связи с раскрытием личных номеров телефонов главных врачей в пресс-службе Минздрава ответили следующим образом: «Если такое произойдет, будем разбираться индивидуально с каждым случаем».