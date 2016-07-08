Варшава, 8 июля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. На заседании верхней палаты польского парламента была принята резолюция, в которой сенаторы призывают депутатов Сейма признать массовые убийства поляков в годы Второй мировой войны геноцидом. Предлагается установить день памяти жертв Волынской резни, передаёт Польское радио.

Убитые бандеровцами поляки. Март 1943

Сенат предложил назначить на 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида, «совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой (1918 — 1939 гг.)».

Напомним, что массовое уничтожение поляков на территории Волыни было совершено бандеровской армией ОУН (б) в 1943 году. 11 июля 1943 года было атаковано около ста населённых пунктов, в которых проживали поляки. Были убиты 100 тысяч человек, в основном женщины, дети и старики.