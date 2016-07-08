Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Станция метро «Петроградская» в центре Санкт-Петербурга сегодня, 8 июля, была закрыта на вход и выход. Поезда двигались без остановки. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен».

tookapic Бесхозная сумка

Причиной закрытия станции стала сумка, которую один из пассажиров оставил на платформе. «Петроградская» была закрыта лишь на 10 минут — с 11:20.