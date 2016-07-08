Казань, 8 июля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего оперативного сотрудника отдела угрозыска ОМВД по Альметьевскому району передано в суд. Экс-полицейского обвиняют в том, что он пытал задержанного электрошокером, сообщает Рrokazan.ru.

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По данным следствия, 8 февраля этого года младший лейтенант Айдар Сальманов проводил беседу с мужчиной, задержанным по подозрению в краже. Свою вину тот отрицал, тогда сотрудник полиции 21 раз ударил мужчину электрошокером, причинив ему множественные телесные повреждения.

В отношении Сальманова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. В случае, если суд признает его виновнвым, бывший полицейский может попасть в тюрьму на срок до 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», Сальманова уволили из органов внутренних дел. Однако в применении пыток к задержанному бывший офицер полиции не признался.