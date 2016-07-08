Москва, 8 июля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения сотовых операторов в связи с принятием антитеррористического «пакета Яровой» — закон не имеет прямого действия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, после принятия поправок правительство РФ займется регламентированием их выполнения. «Перечень предложений президента как раз направлен на то, чтобы все риски были минимизированы, чтобы они тщательно мониторились», — пояснил Песков.

Он добавил, что опасения можно высказывать, однако каких-либо оснований для них пока нет. «Такая чрезмерная реакция пока беспочвенная, потому что созданы необходимые предпосылки для взаимной работы», — сказал Песков, подчеркнув, что нужно совместно с операторами мобильной связи отрегулировать выполнение закона.

«Поэтому это лишь вопрос работы, который, конечно, требует конструктивизма и со стороны правительства, и со стороны операторов», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов 7 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антитеррористический пакет законов («пакет Яровой») был принят Госдумой 24 июня и одобрен Советом Федерации 29 июня. В частности, согласно документу, операторы сотовой связи должны будут в течение трёх лет хранить информацию о звонках, сообщениях, передаваемых фото-, аудио‑ и видеофайлах, а также в течение шести месяцев сохранять данные о содержании телефонных разговоров и переписки.

Операторы мобильной связи высказались против закона, утверждая, что необходимость хранения информации вызовет удорожание тарифов, увеличив расходы клиентов. Совет по правам человека при президенте России заявил о намерении просить Владимира Путина не подписывать пакет законопроектов.

5 июля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая («Единая Россия») заявила, что пакет антитеррористических законов на данный момент не устанавливает точные параметры хранения информации: закон даёт право российскому правительству в течение двух лет определиться, необходимо ли хранить информацию или нет, и если да, то в каком объёме, в отношении какого среза информации.