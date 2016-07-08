Краснодар, 8 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае виновные в смерти двух дельфинов все-таки будут наказаны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 8 июля, добиваться справедливости пришлось несколько месяцев, на которые растянулись судебные разбирательства по делу.

pixabay.com Черноморский дельфин афалина

Печальная история началась еще в декабре прошлого года, когда появились сообщения о двух особях Черноморских афалин, занесенных в Красную книгу России, содержащихся в ужасных условиях на ферме в поселке Веселовка Темрюкского района. Как выяснилось в ходе совместной проверки, которую провела Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением сотрудников Росприроднадзора по краю, дельфинов держали в мелком бассейне, не имеющем фильтрации, в холодной воде. У млекопитающих не было ни документов, ни микрочипов с идентификационными номерами, подтверждающими законность их приобретения. Кроме того, на теле животных имелись повреждения, что говорило о ненадлежащем их содержании и уходе.

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За редких животных дельфинарий на Кубани поплатился полумиллионным штрафом

Дельфинов изъяли у хозяев и передали в дельфинарий «Большой Утриш» в Анапе. По итогам ветеринарного осмотра дельфинов выявлены ярко выраженные искривления позвоночников и хвостовых стеблей, раны и царапины на кожных покровах, повреждения зубов и десен, истощение. Также результаты анализов показали наличие воспалительных процессах в организме.

В отношении виновных был возбужден ряд административных дел, в том числе и об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Несмотря на усилия сотрудников дельфинария, афалина Дельфа скончалась 21 декабря 2015 года. По словам сотрудников, она не могла даже самостоятельно есть — ее кормили через специальный зонд. А 5 апреля текущего года умер спасенный из силосной ямы дельфин Зевс. Животное не перенесло пневмонии, которую у него выявили слишком поздно.

По постановлениям природоохранного прокурора мировым судом Темрюкского района ООО «Павловская слобода» было признано виновным в совершении административных правонарушений, в том числе предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных). Однако решениями Темрюкского районного суда постановления о привлечении к ответственности по указанной статье отменены по жалобам самого общества.

С таким положением дел в прокуратуре не согласились и обратились в Краснодарский краевой суд, который направил материалы дел на новое рассмотрение в Темрюкский районный суд.

В настоящее время по результатам нового рассмотрения дел юридическое и должностное лица ООО «Павловская слобода» привлечены к административной ответственности. За смерть дельфинов им придется заплатить штраф в размере более 1 миллиона рублей.

«Материалы о смерти дельфинов приобщены к уголовному делу, возбужденному по факту жестокого обращения с животными, результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.