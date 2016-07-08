Ульяновск, 8 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум.



ulgov.ru Флаг Ульяновской области

В Ульяновске завершилось выдвижение кандидатов на предстоящие 18 сентября выборы губернатора Ульяновской области. Свои кандидатуры на пост главы региона выдвинули семь претендентов. Теперь каждому из кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр, то есть в срок до 16 июля лично посетить не менее 18 районов области, чтобы заручиться поддержкой избранных на муниципальных выборах глав и 170 депутатов. Голоса также могут «собрать» и доверенные лица выдвиженца, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Ульяновской области 1826 действующих муниципальных депутатов и 2 избранных главы. Среди депутатов есть представители всех парламентских партий, «Гражданской платформы», много беспартийных и самовыдвиженцев. Получается, что собрать 170 подписей несложно. Муниципальный фильтр призван защитить выборы глав регионов от случайных людей, не планирующих реальную работу на местах и использующих избирательные кампании для банальной саморекламы. Подобная практика используется во многих странах с развитой многовековой демократией, например во Франции.

Желание участвовать в ульяновской избирательной кампании последовательно изъявили представители семи политических партий: Олег Горячев от партии «Яблоко», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», и.о. губернатора Сергей Морозов от партии «Единая Россия», депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Маринин, представитель экологической партии «Зеленые» Лев Левитас, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Алексей Куринный от КПРФ и член партии «Справедливая Россия» Олег Калмыков.

Подписи выдвиженцы уже начали собирать и будут заняты этим до 16 июля. Однако процесс этот для некоторых из кандидатов оказался весьма обременительным и трудоемким, ведь нужно лично проехать немало поселений и районов, включая самые дальние, и, убеждая народных избранников на местах в состоятельности собственной программы и личных качеств, завоевать их расположение.

Так, буквально на следующее утро после своего выдвижения, 6 июля, кандидат от КПРФ Алексей Куринный выпустил видеообращение к своим сторонникам, в котором заявил о невозможности собрать требуемые по закону 170 подписей. «С помощью административного давления этот сбор может быть существенно затруднен. А может быть и просто невозможен», — спрогнозировал коммунист еще до начала консультаций с муниципальными депутатами.

Замешательство муниципальных депутатов, до того момента не ведавших о существовании кандидата Куринного и его намерении собрать их подписи, длилось до полудня. После чего сельчане заполонили региональный сегмент интернета едкими замечаниями о нежелании отдельных кандидатов участвовать в выборах, куда их, по выражению депутата Совета депутатов муниципального образования Ульяновский район Эдуарда Миначева, «за уши тянет московское руководство».

«Крутой у КПРФ нарисовался кандидат в губернаторы. 20 лайков, 9 комментариев, 1 перепост. Спору нет, такого надо тащить, сам не справится», — упражняется в остроумии депутат Василий Башаров из Павловского района.

Пресс-секретарь главы региона Антон Грищенко пожурил Алексея Куринного за кокетство. «Складывается уже не впечатление, а уверенность, что господин Куринный страшно не хочет проходить муниципальный фильтр и тем более не хочет быть зарегистрирован как кандидат в губернаторы. Кстати, в других обстоятельствах, когда Алексей Владимирович по-настоящему хочет высказаться публично, он добивается своего любыми способами: может себе позволить ворваться на совещание, выломать двери, даже вырвать микрофон у губернатора, как он и сделал в прошлом году на выборах в городскую думу. Когда депутат Куринный хочет по-настоящему, чтобы его услышали, он действует нахраписто и буйно. Сейчас он просто кокетничает», — написал Антон Грищенко на своей странице в Facebook.

Прямолинейный Эдуард Миначев тут же раскрыл все секреты региональной политики в комментариях под видеообращением Куринного. «С разных сторон, но все больше из Ульяновска, очень все просят нас, простых муниципальных депутатов, приехать в город и отдать голоса за Куринного. А то выходит, что кандидат от КПРФ пока что со свистом пролетает мимо выборов губернатора на родине Ленина и все такое. А партия-то парламентская, а ее надо на выборы хотя бы для порядку. Пускай даже их кандидат не хочет и упирается. Что сказать? Я готов. Но только, Алексей, приезжай-ка за моей подписью сам. Адрес тебе известен».

Между тем местные СМИ сообщают, что, например, кандидат от ЛДПР Сергей Маринин никаких проблем с административным давлением не испытывает. «Чтобы пройти муниципальный фильтр, от кандидата требуется только одно — встречаться, убеждать, рассказывать, чем я, как губернатор, буду полезен региону. Чем я и занимаюсь в данный момент. Все возможности для такой повседневной работы есть у всех участников кампании. Было бы желание. Я вижу настроение депутатов и абсолютно уверен, что соберу необходимое количество подписей в положенный по закону срок. Важно, чтобы все кандидаты и партии играли честно, тогда все будет легитимно», — цитирует Маринина «Ульяновская правда».

Кандидат от либерал-демократов был крайне удивлен, что есть и такие претенденты, которые почему-то недовольны размерами Ульяновской области, не желают общаться с людьми на местах и откровенно требуют от властей предоставить им уже готовые подписи муниципальных депутатов. «Видимо, такая интерпретация демократических принципов для них более удобна», — примирительно предположил господин Маринин.

Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и вовсе сделал неожиданное заявление, отмечает издание: «Ложусь в 11, встаю в 5. Все время в полях, все время с людьми. Весь областной комитет работает со мной. Фильтр пройдем, это даже не вопрос! Вообще сбор подписей принес определенную радость. Работаем на воздухе, погода отличная».

Поездки по муниципалитетам считает полезными и справедливоросс Олег Калмыков. «Я же общаюсь не только с депутатами, но и с партийным активом на местах. Это позволяет очертить круг локальных проблем, которые я учту при разработке программы. В первую очередь займусь реальными делами в вопросах продвижения здорового образа жизни, строительства объектов для занятия массовым спортом, созданием сети бесплатных спортивных секций. Чтоб и в городе и на селе каждый ребенок мог выбрать себе спорт по душе. Сегодня это — актуальная проблема».