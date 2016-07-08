Вашингтон, 8 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В американском сегменте МКС несколько дней не работает система переработки воды, сообщает НТВ.

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Отмечается, что два дня назад вышел из строя блок переработки технических жидкостей, а не питьевой воды. Работы по его восстановлению ведутся, но пока не завершены.

Напомним, в мае 2016 года американский сегмент пережил аварию системы переработки мочи, а в январе вышел из строя контроллер вентилятора системы удаления углекислого газа CDRA. Отказ одного из каналов энергопитания в ноябре 2015 года потребовал ремонта, продолжавшегося несколько месяцев.