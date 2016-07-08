Калуга, 8 июля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Необходимость расширения в торговых сетях региона перечня социально значимых продуктов отметил 8 июля министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сетевой магазин

Также глава профильного ведомства напомнил участникам рабочей группы о проходящем конкурсе по предоставлению субсидий на развитие сети нестационарных и мобильных торговых объектов.

Между тем, по данным областной статистики индекс потребительских цен за июнь по отношению к маю составил 100,3%. В течение месяца наблюдался рост цен на кофе — на 0,9%, сахар — на 0,7%, молоко и молочную продукцию — на 0,6%, рыбопродукты — на 0,5%.

С 29 июня по 6 июля в магазинах федеральных сетей зафиксировано увеличение цен на крупу гречневую — на 3%, макаронные изделия — на 4,6%, масло сливочное — на 1,4%, яйцо куриное — на 2,7%.

В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры, маргарин, яйцо куриное, печенье, сахар-песок, крупу гречневую-ядрицу, яблоки и капусту свежую. Максимальные — на колбасу вареную.