Брисбен, Австралия, 8 июля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Иммунологи из университета Гриффита в Брисбене (Австралия) определили механизм, с помощью которого бактерия тропической лихорадки (мелиоидоза) проникает в мозг человека и убивать его уже через сутки после заражения. Статья опубликована в журнале Immunity.

PublicDomainPictures Пробирки

Ежегодно в Юго-Восточной Азии от «вьетнамской лихорадки» погибает более 90 тыс. человек, эта третья причина смертности в регионе после туберкулеза и ВИЧ. Лихорадку вызывается грам-отрицательной бактерией Burkholderia pseudomallei, она обитает в мелких водоемах и болотах.

По словам иммунолога Джеймса Сент-Джона, микроб проникает в мозг и поражает его через обонятельные нервы в носовой полости. Таким образом, бактерии удается обойти гематоэнцефалический барьер и поразить весь организм человека через спинной мозг. В случае острой формы заболевания летальный исход возможен в 40% случаев заражения.

Объяснена и хроническая форма мелиоидоза, когда первые симптомы проявляются спустя многие годы после заражения. Например, ветераны Вьетнамской войны заболевали уже в США спустя 10−20 лет. По мнению ученых, тело не может понять, где затаился микроб и он спокойно живет в головном мозге годами, медленно его повреждая.

Открытие поможет создать вакцину против бактерии, поскольку ученым удалось выделить несколько белков, которые микроб использует для проникновения в обонятельные нейроны.