Москва, 8 июля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с вечеринкой в одном из ночных клубов в Монте-Карло, в которой участвовали футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

ru.torange.biz Вечеринка с шампанским

«Это абсолютно не вопрос Кремля, — цитирует Пескова «Р-Спорт». — Это, наверное, вопрос отношения спортсменов к их болельщикам. Болельщикам — тем, которые остались или которых не осталось, или которые будут, но это не вопрос Кремля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Александр Кокорин извинился за участие в скандальной вечеринке в Монте-Карло.

«Я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал, — сказал спортсмен журналистам. — Прощу прощения у всех, кого обидел мой поступок».

На этой неделе в интернете было опубликовано видео, на котором игроки национальной команды Павел Мамаев и Александр Кокорин участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монте-Карло. Под звуки российского гимна, игроки национальной команды курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков.

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