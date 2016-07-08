Казань, 8 июля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Последствием июньской засушливой погоды на территории Татарии может стать сокращение сбора зерна примерно на 1 млн тонн, заявил в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Ахметов.

Ван Гог. Солнечный день

По словам Ахметова, ущерб от засухи подсчитать тяжело, однако, учитывая опыт предыдущих лет, можно предположить, что из-за засушливой погоды в июне регион недополучит около 1 млн тонн зерна.

«Так что рекорда по валовому сбору зерна в этом году, похоже, не будет. Хотя состояние посевов значительно лучше, чем в прошлом году», — пояснил глава Минсельхозпрода.

На вопрос о возможном объявлении режима чрезвычайной ситуации Марат Ахметов ответил, что почвенная засуха отмечена только на юго-востоке региона. При этом специалисты метеослужбы прогнозируют осадки в конце текущей недели.

Таким образом, стоит надеяться на улучшение ситуации и благоприятное влияние на состояние посевов зерновых.