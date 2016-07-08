Москва, 8 июля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Баррель сорта Brent обновил двухмесячный минимум на очередной волне сомнений относительно восстановления спроса на энергоносители в ближайшее время. «Бочка» североморской нефти сейчас стоит $46,6, но потенциал роста цены ограничен, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

☭Acodered Добыча нефти

«После того как утратили силу краткосрочные факторы — забастовка норвежских нефтяников, перебои с нигерийскими поставками и другие — стало видно, что рынок несколько переоценил американский спрос на топливо в сезон отпусков и каникул. В то же время, добыча «черного золота» продолжает постепенно увеличиваться. Это создает прочную основу для формирования новой волны «медвежьего» тренда», — отметила Кокорева.

«Сегодня, 8 июля, цены на нефть восстанавливаются после падения накануне. В четверг баррель сорта Brent обновил двухмесячный минимум на очередной волне сомнений относительно восстановления спроса на энергоносители в ближайшее время. «Бочка» североморской нефти сейчас стоит $46,84 (+0,9%), но потенциал роста цены ограничен. После того как утратили силу краткосрочные факторы — забастовка норвежских нефтяников, перебои с нигерийским поставками и прочее, — стало видно, что рынок несколько переоценил американский спрос на топливо в сезон отпусков и каникул. В то же время, добыча черного золота продолжает постепенно увеличиваться. Это создает прочную основу для формирования новой волны «медвежьего» тренда», — пояснила эксперт.

«В МВФ считают, что цены на нефть могут вырасти до $75 за баррель, но при условии, что ОПЕК сократит свою добычу и экспорт. По расчетам фонда, если картель снизит свою долю на рынке с 42% до 35%, то цены пойдут в гору. Речь идет о сокращении поставок в объеме 7 млн баррелей в день. На текущий момент страны ОПЕК добывают порядка 32 млн баррелей в сутки. Таким образом, МВФ говорит о сокращении добычи на 20%. Это достаточно большая цифра и картель не пойдет на это ни при каких условиях, как и не согласится сократить долю на 7%», — считает Кокорева.

«Изменение стратегии ОПЕК не будет гарантией того, что рынок вернется к балансу. По факту получится, что картель уступит свою долю рынка кому-то другому, например, США или России. В этом случае ни о каком росте не будет идти речи. Котировки нефти марки Brent могут опуститься до $38−43 за баррель», — высказала свое мнение эксперт.