Ростов-на-Дону, 8 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. На 1-м километре Северного подъезда к Ростову-на-Дону случилась дорожная авария с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Hyundai Solaris, пытавшийся развернуться на проезжей части. Это подтверждают и видеокадры с места ДТП, которые выложили пользователи соцсети, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

vk.com/rostovnadonu Место ДТП

«Ребята, я ехала в этом автобусе, на втором этаже прям перед стеклом. Это вина водителя машины, он без «поворотников» прям перед автобусом начал поворачивать, и водитель не успел затормозить. Мужчина — водитель машины скончался, а женщина, скорее всего, без сознания», — написала пассажирка автобуса, который ехал из Москвы в Ростов-на-Дону.

Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, от полученных травм на месте ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

В автобусе на момент дорожной аварии находились пять пассажиров, никто из них не пострадал. Добавим, что легковому автомобилю принадлежат номера Пермского края.