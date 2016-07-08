Нальчик, 8 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Правительство РФ распределило субсидии на развитие животноводства, в том числе на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства. Денежные средства в рамках двух принятых постановлений будут выделены пяти субъектам Северо-Кавказского федерального округа.

Клодт (фон Юргенсбург) Михаил Константинович. Ферма в горах

Так, на поддержку животноводческой отрасли Кабардино-Балкарии в 2016 году выделена субсидия из федерального бюджета в размере 7,324 млн рублей. Республика оказалась в числе 19 субъектов РФ, которым в соответствии с распоряжением федерального правительства оказана помощь на развитие животноводства. Общая сумма субсидий составила более полутора миллиардов рублей.

Денежные средства, как сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительства РФ, пойдут на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в области животноводства.

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Кроме того, на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, выделены субсидии четырем субъектам СКФО. Самую большую сумму на эти цели получат Чечня — более 73 млн рублей и Ставропольский край — 68,5 млн рублей. Дагестану досталось 1,161 млн рублей, Северной Осетии — 58,2 тыс. рублей.

Всего, как следует из распоряжения правительства РФ, перераспределены между бюджетами 68 субъектов Федерации денежные средства в размере 5,9 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году Министерство сельского хозяйства России и правительство Кабардино-Балкарии подписали соглашение о предоставлении республике из федерального бюджета субсидий в размере свыше 61 млн рублей на развитие племенного животноводства и 23 млн рублей на развитие мясного скотоводства.

Республика вышла на самообеспеченность молоком, которого по итогам 2014 года получено 461,5 тыс. тонн. На самообеспеченность мясом с показателем — 101 тыс. тонн, как отмечали в Минсельхозе региона, планировалось выйти в 2015 году.