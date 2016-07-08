Барнаул, 8 июля, 2016, 13:04 — ИА Регнум.



Барнаульцы на празднике

Авиабилеты из Барнаула в Москву резко подорожали

Билеты на самолет до Москвы из Барнаула в июле традиционно взлетели в цене. Минимальная стоимость сегодня стартует примерно от 22 тыс. рублей на одного человека (туда и обратно). На большинство дат цена колеблется в районе 25−30 тыс. рублей, — об этом 7 июля информирует сайт ИД «Алтапресс».

Сообщается также, что наиболее высокие расценки у компании «Аэрофлот» — на некоторые дни перелет ее бортами стоит 40 тыс. рублей на одного. Наиболее низкие — у «Уральских авиалиний».

Последний миллиардер

По итогам последней декларационной кампании, доход более миллиарда рублей показал лишь один алтайский предприниматель, который работает в сфере молочной промышленности. В прошлом году их было пять, — сообщает 6 июля газета «Аргументы и факты» (Алтайский край).

Со ссылкой на заместителя руководителя краевого УФНС Ларису Цыганкову сообщается также о том, что доходы девяти жителей края близки к миллиарду. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае насчитывается 1078 миллионеров.

Период безглавия в Камне

Назначение главы Каменского района снова откладывается: кандидаты не прошли проверку документов, — об этом 8 июля информирует ИА «ПолитСибРу». На этот счет агентство приводит пояснение начальника департамента внутренней политики администрации Алтайского края Сергея Королева: «Конкурсная комиссия рассмотрела документы, предоставленные кандидатами и соответствующими органами, в которые делали запрос по достоверности и полноте сведений. У всех кандидатов в документах, которые они предоставили, содержались неполные, неточные и недостоверные сведения. На этом этапе комиссия приняла решение не допускать участников ко второму этапу, на котором предполагалось проведение собеседований».

В ходе проверки выяснилось, что кандидаты подали неверные сведения об имуществе, также были выявлены другие недочеты. По итогам заседания конкурсная комиссия подготовила заключение, в котором она просит депутатов районного собрания продлить сроки конкурса. Заседание районного собрания депутатов назначено на 13 июля. В случае одобрения, информация для возможных кандидатов будет опубликована в районной газете. После этого у новых кандидатов и тех, что заявлялись ранее, есть возможность в течение 15 дней вновь сдать документы в конкурсную комиссию, — информирует ИА «ПолитСибРу».

День Русского поля

Около 500 современных единиц сельскохозяйственной техники будет представлено на «Всероссийском дней поля», который пройдет в Павловском районе Алтайского края с 14 по 16 июля, об этом 8 июля рассказал Amic.ru технический директор «Сибирского агропарка» Вячеслав Шестаев. По его словам, это будет крупнейшая и благоустроенная площадка сельскохозяйственной техники в России. «Только 150 машин будут представлять алтайский аграрный кластер», — заявил Шестаев.

Сегодня, 8 июля, на территорию, где пройдет выставка, отправилась первая колонна сельскохозяйственной техники. Это современные тракторы, зерноуборочные комбайны, посевные комплексы. Все планы организаторов спутала дождливая погода, которая не позволила разместиться первой колонне на площади в 6 гектаров.

В этом году заявки на участие во «Всероссийском дне поля» подали более 250 компаний из почти 30 регионов страны, а также ближнего зарубежья.

Известно также, что в рамках предстоящего мероприятия одна алтайская компания попытается установить рекорд России: пресс-подбрщик на скорость будет закатывать рулоны сена по времени. Также на площадке «Сибирского агропарка» будет организован показ племенных животных Алтайского края, а также сельскохозяйственных культур. В общей сложности будет представлено более 130 сортов, — информирует ИА «Амител».

В Верх-Обском депутаты пошли на самороспуск

Депутаты Верх-Обского сельсовета одновременно решили сдать мандаты — теперь пост должна покинуть и глава администрации посёлка. Об этом сообщают 8 июля корреспонденты телепроекта «Наши новости».

«Срок полномочий избранников истекал только в марте 2017 года. Но накануне они проголосовали за досрочный самороспуск», — говорится в телесюжете «НН». Поясняется, что свое решение депутаты приняли из-за невозможности решать проблемы сёл.

«Часть полномочий и налогов у сельсоветов забрали на районный и краевой уровни, с ними ушла и часть бюджетов. И сейчас, говорит глава администрации Верх-Обского Галина Юрьева, нет денег на такие статьи, как например, благоустройство. И всё, что могут депутаты, это самостоятельно выполнить необходимые работы», — отмечают алтайские тележурналисты.

Село строится

Алтайский строительный портал в статье «Село строится» 5 июля приводит мнение заместителя начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края Дениса Попрядухина по поводу реализации в регионе Федеральной программы устойчивого развития сельских территорий.

«Федеральная программа социального развития села действовала 10 лет, до 2015 года, после чего был принят другой нормативный документ — постановление правительства, которое утвердило Программу развития сельских территорий на 2014−2017 годы и на плановый период до 2020 года. В рамках этой программы мы сейчас работаем, вся наша страна. Хотелось бы отметить, что за 12 лет реализации вышеуказанных программ на территории Алтайского края на создание комфортной среды для наших сельских жителей у нас было израсходовано 10 млрд 270 млн рублей. В том числе из федерального бюджета поступило более 4 млрд. 175 млн рублей. Из регионального бюджета было инвестировано более 3,5 млрд рублей. Из внебюджетных источников — порядка 2,5 млрд рублей. За эти 12 лет в крае жилищные условия улучшили более 6000 молодых семей. Построили и приобрели для наших жителей порядка 380 тыс. кв. м жилья. Ввели в эксплуатацию более 800 км газовых сетей, тем самым обеспечив природным газом порядка 16,5 тыс. домовладений. Построили более 500 км сетей водопровода. Также построили порядка 370 км линий электропередачи, более 110 км дорог, 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Реализовали проект комплексной компактной застройки с одновременным вводом детского сада. Например, в Мамонтовском районе ввели в эксплуатацию 3 школы на 576 учащихся. Помимо этого, было реализовано более 56 проектов по инициативе граждан, проживающих в сельской местности», — отметил краевой чиновник.

По словам Дениса Попрядухина, в 2016 году планируется инвестировать порядка 980 млн рублей из бюджетов всех уровней.

«Мы должны построить в этом году не менее 30 км теплопроводных сетей, порядка 50 км линий газоснабжения, ввести в эксплуатацию 1 школу, построить 7 фельдшерско-акушерских пунктов, завершить 26 проектов грантовой поддержки местных социальных проектов. Ещё один проект — комплексная застройка в Шипуновском районе. Помимо этого, в рамках программы реализуются мероприятия по строительству сельских автомобильных дорог», — заявил Попрядухин.

Барнаульцы предпочитают Крым и Алтай

Барнаульцы для отдыха выбирают Крым и Горный Алтай, — об этом 8 июля пишет газета «Комсомольская правда».

«Самые популярные направления традиционно — Крым, Сочи, Горный Алтай и Белокуриха», — сообщает издание со ссылкой на менеджера туристической компании «Кочевник Тур» Елену Кудинову.

Однако тем, кто хочет попасть в Сочи в бархатный сезон, придется изрядно разориться. Ведь пакетные туры туда стоят от 80 тыс. руб. на 10 дней за двоих человек. Крым тоже не радует ценами. Туристы, забронировавшие туры в январе — марте, выиграли в цене. А с апреля — мая ценники на Сочи и Крым повысились в 1,5−2 раза, — рассказывает директор турагентства «100 дорог» Евгения Беспалова.

Сегодня 10 дней в крымском трехзвездочном отеле для двух человек с завтраками и перелетом будут стоить порядка 100 тыс. рублей. В начале года можно было купить тур за 60 тыс. рублей, — пишет «Комсомольская правда». Ее корреспонденты выяснили, что на Алтае отдыхают не только местные жители, но и зарубежные гости: этим летом путевками в регион воспользовались туристы из Удмуртии, Италии и Китая.

Топ-10 достопримечательностей Алтая

Газета «Бийский рабочий» («БР») 7 июля опубликовала подборку о наиболее интересных достопримечательностях Алтая. В список попали и туристические объекты Республики Алтай. Это, к примеру, Телецкое озеро.

«Большую часть достопримечательностей увидеть можно только со стороны озера, подъехать к которому можно только в трех местах. Зато после увлекательного путешествия туристы рассказывают об удивительном Каменном заливе, пульсирующем источнике и водопадах», — поясняют корреспонденты «БР».

Гора Бабыган — самая северная вершина Семинского хребта —— открывает для туристов Горный Алтай. В хорошую погоду ее можно увидеть даже из Бийска, а подъехав ближе, многие видят в ней силуэт спящего великана. С вершины горы открывается вид на равнины и алтайские горы, — информирует «БР».

Алтайский город-курорт Белокуриха байские журналисты определили на третье место. «Проживание в пансионате — сутки от 600 руб. на одного человека, квартиры в городе — от 500 руб. на одного человека», — отмечает издание.

Также в рейтинг достопримечательностей попали: Яровое с его грязелечебницами и солеными озерами, Чемал, родина Василия Шукшина — Сростки, Тавдинские пещеры, Завьяловские озера и гора Белуха. «Алтайские достопримечательности высоко оценили не только жители соседних регионов. В 2015 году журнал National Geographic Traveler составил рейтинг лучших мест для отдыха на территории бывшего СССР. Алтай вошел в первую десятку, вместе с Южным берегом Крыма, Кавказскими горами, Памиром, Минеральными Водами, Заполярьем, Камчаткой, Санкт-Петербургом и Выборгом», — поясняет «Бийский рабочий».

Губернатор — как «паровоз»

Губернатор Алтайского края Александр Карлин станет «паровозом» единороссов на выборах в региональный парламент. Как сообщает 8 июля ИА «Банкфакс» со ссылкой на решение, принятое на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия».

«Общекраевую часть списка, как и предполагалось ранее, возглавил губернатор Александр Карлин». Известно, что, помимо главы региона, в региональную тройку вошли секретарь Алтайского реготделения «партии власти» Борис Трофимов и член Совфеда Сергей Белоусов. «Очевидно, что глава региона в реальности не претендует на место в АКСЗ — вероятнее всего, он станет «паровозом», который добавит узнаваемости остальным кандидатам. Практика, при которой губернатор, федеральный лидер той или иной партии или известный депутат Госдумы возглавляет список на выборах регионального значения, довольно распространена. К примеру, лидер ЛДПР Владимир Жириновский почти в каждом регионе действует именно таким образом. По итогам он, естественно, отказывается от мандата в пользу коллег, стоящих ниже в списке», — напоминает ИА «Банкфакс».

«Алтайская медицина на верном пути»

ИА «ПолитСибРу» 8 июля опубликовало интервью с главным врачом Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владиславом Бомбизо. Он, в частности, заявил о том, что в регионе выбран совершенно правильный вектор развития системы здравоохранения.

«Это подтверждается практическими результатами, экспертным мнением и оценками высоких управленцев. Я имею в виду визиты представителей Министерства здравоохранения, Совета Федерации, Государственной думы. В последнее время они достаточно часто приезжают в Алтайский край. Практически все оценивают социальный сектор и касаются здравоохранения. И у всех положительные отзывы», — отметил главврач.

Он полагает, что региональные власти выбрали правильную политику в развитии медицины. «Прежде всего, это кластерный подход, который предполагает возможность взаимодействия всех лечебных учреждений. В отношении организации здравоохранения в крае все выстроено совершенно четко. Та модель, которая сейчас создана и развивается, может быть, не идеальная, но правильная, и будет приносить результаты. Особенно в области развития технологий. Мы соблюдаем верную последовательность: развиваем технологии и не теряем кадры. Идет тенденция к внедрению новых методов лечения во многих медицинских учреждениях края», — заявил Владислав Бомбизо.

Чемпион мира по биатлону приедет в Барнаул

29 июля в Барнауле стартует чемпионат России по биатлону среди ветеранов. В нем примут участие спортсмены от 30 лет. Они будут состязаться в четырех возрастных группах, — об этом 5 июля сообщает «Московский комсомолец».

Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва (ул. Власихинская, 69л) на протяжении трех дней — до 31 июля. В первый день турнира будут определены победители индивидуальной гонки, во второй — спринтерской, в третий — эстафетной. Организаторы анонсируют приезд на чемпионат почетного гостя. Им станет четырёхкратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов.