Варшава, 8 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Ассоциация «Лагерь великой Польши» (Obóz Wielkiej Polski) призвала власти Польши «назвать геноцид по имени». Правление OWP обратилось с заявлением к депутатам Сейма и Сената, представителям политических партий и общественных организаций. В нем напоминается, что во время Второй мировой войны полякам пришлось столкнуться не только с оккупантами, но и новым врагом: 11 июля 1943 года украинские националисты из Украинской повстанческой армии приступили к геноциду мирных поляков на Волыни.

Paweł5586 Аллея памяти жертв ОУН-УПА в Польше

Только после 1989 года появилась возможность чтить память более 200 тысяч жертв жестоких преступлений против мирного населения. Борьба за признание геноцида продолжается уже в течение 27 лет. «Лагерь великой Польши» все это время принимал участие и организовывал мероприятия с осуждением продвижения идеологии ОУН-УПА, будь то дело в Польше или за рубежом, в основном, на Украине в бытность президентства Петра Порошенко.

К сожалению, политическая корректность потребовала и от нынешней польской власти, партии «Право и Справедливость» (PiS), закрыть глаза на прославление бандеровцев на Украине, а также повернуться спиной к соотечественникам, требующим восстановить память о погибших. Должны ли мы согласиться с этим во имя ложных представлений о «польско-украинской дружбе»? Должны ли мы оправдать это целью испортить выгодные отношения с Россией? Должны ли мы подавить рефлекс человеческого сочувствия и поддержки трагедии Донецка и Луганска? Ведь спустя 73 года со времен Волынской резни: и по сей день в юго-восточных регионах Украины бандеровская идеология так же позорно ведет коварную борьбу против мирного населения.

Интерес и достоинства польского народа и Республики требует от Сейма Польши учреждения государственного Дня памяти жертв мученичества и геноцида. Мы требуем, чтобы это был закон, а не постановление. Кроме того, важно утвердить порядок правового преследования прославления бандеризма в его различных формах. «Лагерь великой Польши» не будет брать передышку в борьбе за доброе имя Родины и прав поляков! Геноцид помнить — бандеровцев остановить!