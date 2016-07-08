Рим, 8 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Аргентинец Марсело Бьелса назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Лацио», сообщает официальный сайт римского клуба.

Рыбакова Елена Марсело Бьелса

Отмечается, что 60-летний Бьелса и его помощники прибудут в Рим 9 июля.

До того, как принять предложение «Лацио», Бьелса тренировал «Марсель», который он привел к четвертому месту в чемпионате Франции в сезоне-2014/15.

В августе 2015 года, после поражения от «Кана», Бьелса объявил о своей отставке. Он также известен по работе со сборной Аргентины, с которой добился победы на Олимпиаде в 2004 году, и «Атлетиком» из Бильбао, который под его руководством вышел в финал Лиги Европы-2011/12.

Прошедший сезон «Лацио» завершал под началом Симоне Индзаги, сменившего в апреле посту тренера отставленного Стефано Пиоли.