Ярославль, 8 июля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В селе Прозорове Брейтовского района Ярославской области выросла дровяная деревня. 270 кубометров дров — все, что заготовлено селянами на предстоящую зиму — ушло на создание разнообразных инсталляций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Тутариков

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея создания дровяной деревни принадлежит местному священнику настоятелю храма Михаила Архангела протоиерею Анатолию Денисову.

Таким способом он хочет привлечь внимание региональных властей и Газпрома к проблеме газификации Брейтовского района. Отец Анатолий намеревается пригласить руководство Газпрома в свою дровяную деревню, чтобы бизнес и власти, наконец, оценили ситуацию и привели в район голубое топливо. Созданные инсталляции уже стали местной достопримечательностью. Об этом — наш фоторепортаж.