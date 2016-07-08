Киев, 8 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Посол США на Украине Джефри Пайетт в интервью журналу «Новое время» заявил, что самый большой провал Киева — это борьба с коррупцией и верховенство права.

picserver.org Коррупция

По его словам, ситуация провальная, несмотря на то, что кое-что уже сделано, например, «назначен антикоррупционный прокурор, его многие боятся». Пайетт назвал это назначение хорошим знаком.

Также о положительных изменениях свидетельствует то, что на Украине люди открыто говорят о коррупции — «вслух и громко», тогда как два года назад «никто не признавал эту проблему открыто».

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор Киев не осудил тех, кто причастен к убийству участников протеста на Майдане зимой 2013−2014 годов и причастных к «махинациям времен президентства Виктора Януковича».