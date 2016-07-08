Москва, 8 июля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Антироссийская акция радикальных украинских националистов, устроенная в Российском центре науки и культуры в Киеве, стала еще одним проявлением клинической антироссийской истерии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 8 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая нация

«Эта акция носила явно запланированный характер, была хорошо срежиссирована и стала еще одним проявлением клинической антироссийской истерии, которую мы наблюдаем в реалиях нынешней Украины. Примечательно, что буквально в тот же день Киевский горсовет принял решение о переименовании Московского проспекта в украинской столице в проспект имени фашистского приспешника Степана Бандеры», — говорится в сообщении.

В Москве надеются, что украинские власти «прекратят, наконец, нагнетать в обществе русофобские настроения и озаботятся необходимостью выстраивания нормальных, взаимовыгодных двусторонних отношений в интересах народов России и Украины».

Напомним, 7 июля группа радикально настроенных националистов из партии «Свобода» устроила очередную антироссийскую провокацию, сорвав проведение в Российском центре науки и культуры в Киеве (РЦНК) мероприятия, посвященного 1000-летию русского присутствия на Святой Горе Афон, и презентацию книги украинского историка П. П. Толочко «Откуда пошла русская земля». Экстремисты сломали ворота, заблокировали помещение РЦНК, устроив погром и осквернив государственные символы Российской Федерации.