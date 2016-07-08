Москва, 8 июля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Рубль по-прежнему не спешит выходить из диапазона. 7 июля валюта относительно апатично отнеслась к динамике нефти, которая показала довольно волатильные торги. Рубль руководствовался динамикой нефти, но повторял ее динамику в очень сдержанном формате, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль не сильно впечатлило ни движение в район $49,50, ни последующий обвал к $46. Рубль оказался под давлением вслед за Brent, но ограничился зоной 64,50, продолжая получать поддержку дивидендного сезона, в рамках которого российские компании запасаются рублевой ликвидностью», — сказал Ковалев.

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«Поведение российской валюты сегодня, 8 июля, будет зависеть от настроений в сырьевом сегменте и способности котировок нефти отыграть вчерашние потери. Также важно обратить внимание на отчет по рынку труда США. Если данные действительно окажутся сильными, доллар получит стимул к росту, что отразится и на поведении пары доллар/рубль. В случае благоприятного для американской валюты сценария не исключено, что доллар попытается прощупать почву в районе 65 рублей», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 8 июля, средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 по мск вырос на 19,88 копейки, составив 64,2488 рубля, свидетельствуют данные биржи. 7 июля средневзвешенный курс доллара составлял 64,06 рубля за доллар.