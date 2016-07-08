Лондон, 8 июля, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Люди, которые ведут скучную жизнь или задействованы на неинтересной для них работе, более склонны к экстремальным политическим и религиозным взглядам. К такому выводу пришли британские ученые в ходе эксперимента с участием около сотни молодых людей. Об этом говорится в статье, опубликованной в European Journal of Social Psychology.

Уолтер Ричард Сикерт. Скука (фрагмент). 1914

Так, в ходе эксперимента студенты сначала сообщили исследователям о своих политических взглядах, а затем половина из них занялась творческой работой, а вторая половина — рутинным трудом.

В конце исследования испытуемых вновь попросили по шкале от одного до семи оценить свои политические взгляды. Количество людей, кто ранее считал себя консерваторами среди добровольцев, выполнявших рутинную работу, увеличилось, а среди тех, у кого была интересная работа, осталось прежнем.