Москва, 8 июля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама жонглирует угрозами, которых, как и в 2015 году, три, при этом имеет значение присутствие в этом списке России, все остальное — произвольно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

thegiwi Магическое число «3»

«Похоже, для президента США Барака Обамы число «3» обладает несомненным магическим действием. Примерно с год назад по его прикидкам угроз было ровно столько же. Только теперь вирус Эболы уступил место выходу Британии из ЕС. Неужели американцам удалось справиться с этим вирусом?» — иронизирует сенатор.

«Если говорить серьезно, то идет какое-то детское жонглирование угрозами. Имеет значение только присутствие в их числе России, все остальное очень произвольно. И это вместо реальной борьбы с реальной угрозой — международным терроризмом», — отметил парламентарий.

Клинцевич советует Обаме обратить внимание на свою собственную страну. «За последние 20 лет США в обход ООН вели настоящую войну в Югославии, Ираке и Ливии, и не собираются отказываться от подобных действий впредь. Именно в этом я вижу еще одну реальную угрозу», — заявил сенатор.

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Президент США Барак Обама в очередной раз причислил Россию к серьезнейшим геополитическим угрозам: теперь он отнес РФ к срочным вызовам, с которыми сталкиваются страны НАТО. В числе других названы террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России), ситуация в Африке и на Ближнем Востоке, а также решение Великобритании о выходе из состава Европейского союза (Brexit), принятое на референдуме 23 июня, следует из статьи Обамы в The Financial Times.