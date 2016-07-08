Москва, 8 июля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Подъём американского рынка акций торпедировала нефть, которая после данных от Минэнерго США рухнула к минимумам за последний месяц. Пока можно констатировать, что из-за отчета по рынку труда инвесторы решили перевести дух и осмотреться. И это касается в том числе и активов, которые воспринимаются как безопасные, считает вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нарушитель спокойствия — нефть. Её котировки 7 июля обрушились на 5% вопреки сокращению за неделю добычи в США почти на 190 тыс. барр. в сутки. Данные по запасам вышли не такими оптимистичными, но и не столь мрачными, чтобы это движение объяснить, Но смысл не столь важен, важен прогноз — стало понятно, что коррекция будет продолжена и есть вероятность увидеть $43 за баррель», — полагает эксперт.

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Сегодня, 8 июля, помимо отчёта по американскому рынку труда NFP внимание к себе привлекут данные по уровню безработицы (ожидается рост с 4,7 до 4,8%), а также динамика заработных плат (в годовом выражении они могли вырасти уже на 2,7%). В итоге рынок сделает вывод: замедлилась ли ещё до Brexit американская экономика, и что будут предпринимать в ФРС, насколько уместны сейчас инфляционные риски», — подчеркнул Вернер.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 июля, мировые цены на нефть растут на фоне переоценки инвесторами данных по запасам нефти в США. По состоянию на 08:15 мск стоимость нефти марки Brent росла на 1,08% — до $46,9 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 0,84% — до $45,52.