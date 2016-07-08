Абуджа, 8 июля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Неизвестные взорвали нефтепровод 8 июля на юге Нигерии, находящийся под контролем компании Nigerian Agip Oil Company — дочернего предприятия итальянской корпорации Eni, заявили в Корпусе сил безопасности и гражданской обороны Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

hq.usace.army.mil Взрыв

Ответственность за диверсию, которая произошла в штате Байельса, пока не взяла на себя ни одна организация.

Как отметили в Министерстве нефтяной добычи страны, в конце июня с боевиками из «Мстителей дельты Нигера», которые совершили ряд подобных диверсий, было достигнуто перемирие, однако сами они заявили, что не помнят о заключении какого-либо перемирия.

Напомним, группировка «Мстители дельты Нигера» выступает за отделение богатых энергоносителями территорий от Нигерии. Её члены совершили ряд диверсий на объектах нефтедобычи компаний Chevron, Shell и ENI.