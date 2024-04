Варшава, 8 июля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Варшаве 8 июля заявил, что Евросоюз находится в глубоком кризисе из-за выхода из союза Великобритании.

pixabay.com Кризис

По его словам, Brexit создал для ЕС «большую угрозу». «Это очень глубокий кризис, возможно, самый глубокий в истории ЕС», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что оценить последствия в полном объеме можно будет только после того, как Лондон покинет ЕС. Тем не менее Великобритания, выйдя из ЕС, скорее всего, увеличит свою активность в составе НАТО, как это ни «парадоксально».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда принял участие в открытии экспертного форума «NATO in Defence of Peace: 2016 and Beyond» 8 июля, его выступление транслировал официальный сайт Польского института международных дел.