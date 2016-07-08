Москва, 8 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. На первый взгляд, прогноз швейцарского банка Julius Baer выглядит правдоподобным, но относиться к нему стоит как к одному из возможных вариантов, а не как к истине в последней инстанции. Доллар США уже получил преимущество против других мировых валют в результате референдума в Великобритании, но то, что придало ему силы, является одновременно и его слабостью, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «Brexit увеличил риски замедления мировой экономики и финансовой стабильности, что уже заставило ФРС США пересмотреть планы по темпам увеличения процентной ставки. Если накануне референдума по выходу Британии из ЕС консенсус указывал на рост ставки уже в сентябре, то сразу после него рынки передвинули наиболее вероятный момент следующего увеличения ставки на 2018 год. А замедление темпов нормализации ставки ФРС — фактор, играющий против доллара».

«В текущей ситуации евро и фунт выглядят откровенно слабыми и с перспективами дальнейшего ослабления. Траектория этого ослабления будет зависеть от того, по какому сценарию пойдет развод Британии и ЕС. На фоне этих двух валют доллар, безусловно, выглядит привлекательнее, но гарантии, что он «перевесит» японскую иену, пока нет», — сказал Иосуб.

«В качестве еще одного защитного актива с начала года выступает золото, однако в среднесрочной перспективе его динамика будет противоположной динамике доллара. Ралли по золоту обеспечено не в последней степени тем, что с февраля прошлого года ставка ФРС так и не поднималась, а перспективы этого шага постоянно сдвигаются в будущее. То, что хорошо для золота, плохо для доллара. И наоборот: если вероятность увеличения ставок повысится, это придаст силы доллару, но будет давить на цены золота», — пояснил эксперт.

«Иными словами, и рост доллара, и рост золота по отдельности выглядят вероятными, но вряд ли это может произойти одновременно. С другой стороны, одновременные инвестиции в доллар и золото могут служить перестраховкой от любой политики ФРС: падение в цене одной части подобной корзины будет компенсировано ростом другой», — отметил Иосуб.

«Что касается валют региона, то у каждой из них в третьем квартале будет своя судьба. Российский рубль, тенге и белорусский рубль в первую очередь будут зависеть от динамики нефтяных цен. Если последним удастся закрепиться выше $50 за баррель, российская валюта может укрепиться до 61−62 руб. за доллар США, тенге — до 325−330. Белорусский рубль, вероятнее всего, ждет незначительное ослабление до 2,05−2,10 бел. руб. за американскую валюту. Судьба гривны во многом зависит от того, будет ли получен очередной транш кредита МВФ. При положительном исходе она может укрепиться до 24,5 грн. за доллар», — высказал свое мнении эксперт.