Калуга, 8 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Прокуратура Калужской области провела масштабную поверку исполнения законодательства о безопасности пребывания детей на спортивных сооружениях и детских площадках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская игровая площадка

Как сообщила 8 июля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Светлана Задохина, проверке подвергнуты дворовые, спортивные и досуговые площадки, в т.ч. образовательных и спортивных учреждений, а также находящиеся на них отдельные игровые элементы. Особое внимание уделено спортивным и игровым площадкам, которые располагаются во дворах многоквартирных жилых домов.

Так, в Калуге, Дзержинском, Малоярославецком, Юхновском, Куйбышевском, Козельском, Перемышльском, Жиздринском, Козельском районах прокурорами выявлено более 500 площадок, не имеющих собственника (бесхозных), которые не были включены в реестры, и соответственно, должный контроль за их эксплуатацией и использованием не осуществлялся.

Прокуроры также обнаружили площадки, несоответствующие требованиям безопасности, на которых спортивные и игровые элементы имеют многочисленные разрушения, трещины, острые выступающие элементы, ненадлежащее крепление и другие дефекты, позволяющие причинить вред здоровью и жизни.

Практически во всех районах области отмечается отсутствие на спортплощадках информационных табличек (досок), содержащих правила и возрастные требования к использованию оборудования, номера телефонов служб спасения, скорой помощи, служб эксплуатации.

Также выявлены факты наличия на площадках мусора, осколков стекла, нескошенной травы, не опиленных деревьев, нахождение в непосредственной близости стоянки автотранспорта. Отсутствие на площадках ударосмягчающих покрытий, способных предупредить получение детьми травм при падении, отмечается в Козельском, Дзержинском, Перемышльском, Ульяновском, Бабынинском, Думиничском и Людиновском районах.

Установлены нарушения при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок образовательных и спортивных учреждений. Проверка показала, что в этих организациях имеются игровые комплексы и элементы, требующие проведения ремонтных работ, а ряд конструкций — ликвидации.

К примеру, прокуратурой Сухиничского района установлено, что в детском саду «Солнышко» и детском саду «Родничок» металлические части качелей и каруселей оторваны в местах крепления, ряд сооружений имеют выступающие гвозди, саморезы, острые металлические края.

Прокурором Жуковского района в муниципальных детских садах «Колосок», «Елочка», «Красная Шапочка», «Малыш», «Мурзилка», «Сказка» на игровом оборудовании были обнаружены выступающие элементы с острыми концами, изношенные деревянные конструкции.

Проверками также установлены факты ненадлежащего крепления спортивного инвентаря. Так, в Центре развития физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики «Олимп» Барятинского района ворота для мини-футбола использовались без учета противостояния нагрузкам, возникающим в процессе игры и перемещения ворот, перекладина турника проворачивались при выполнении упражнений. Аналогичные недостатки были найдены в Перемышльском районе, в Бетлице и Тарусе.

По результатам проверок прокурорами выявлено более тысячи нарушений законодательства, с целью устранения которых было внесено 169 представлений, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 177 заявлений, объявлено 5 предостережений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп» из-за халатности которого пострадал 13-летний футболист. По версии следствия, директор муниципального учреждения вследствие недобросовестного отношения к работе не принял меры к сертификации либо исключению из эксплуатации ворот для мини-футбола, достоверно зная, что крепление и проверка устойчивости к опрокидыванию ворот не предпринимались, допустил занятие несовершеннолетних в спортивной секции по мини-футболу. В результате бездействия подозреваемого в марте 2016 года во время футбольного матча на 13-летнего потерпевшего опрокинулись незакрепленные ворота, в результате чего подросток получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью.