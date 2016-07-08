Осло, 8 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Новая ситуация в области безопасности в Европе станет первым пунктом повестки дня открывающегося сегодня, 8 июля, саммита НАТО в Варшаве (Польша). В качестве своего ключевого послания на саммите премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг обозначила необходимость усиления единства внутри альянса. Об этом говорится в сообщении для прессы, распространенном пресс-службой норвежского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

US Navy Морская мощь НАТО

«Сегодня Польша является одним из наших ближайших союзников в НАТО», — подчеркивает Сульберг. По ее словам, сегодня альянс «сильнее, чем когда-либо».

Усиление присутствия НАТО на восточных рубежах станет ключевой темой саммита, отмечают в пресс-службе. Кроме того, будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Северной Африки. Отдельные заседания будут посвящены Афганистану, Украине и Грузии.

«Норвегия является сторонницей укрепления морского потенциала НАТО. События в Северной Атлантике показывают, что это очень важно. Мы рады, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите», — подчеркивает Сульберг.

Как отмечается в сообщении, министр иностранных дел Берге Бренде и министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде также примут участие в саммите в Варшаве. НАТО и ЕС наращивают сотрудничество по вопросам безопасности и оборонной политики, и это также станет важной темой встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила о том, что Североатлантический альянс должен усилить военную мощь и увеличить свое присутствие на море. «С точки зрения стратегической обстановки на Севере у Норвегии особенные интересы. Морская деятельность активизировалась вдоль зоны ответственности НАТО — от Северной Атлантики до Черного моря, от Балтийского до Средиземного морей. Мы сталкиваемся с военно-стратегическими изменениями, которые потенциально имеют далеко идущие и длительные последствия», — говорится в авторской статье Серейде, опубликованной на портале DefenseNews.

Как поясняет министр обороны Норвегии, Россия развивает высокотехнологичные военные средства, в том числе стратегические подводные лодки и воздушные силы, высокоточное ракетное оружие, а также военную инфраструктуру в Арктике. «На данный момент Норвегия не считает Россию военной угрозой, но мы не исключаем, что в будущем эти военные мощности станут вызовом для трансатлантической безопасности», — пишет глава оборонного ведомства королевства. Норвегии необходимо, чтобы НАТО усилило свою военную мощь и присутствие на море. Речь идет о регулярных морских учениях, также для безопасности навигации требуется постоянное присутствие сил альянса вдоль зоны его ответственности. Помимо этого, Норвегии нужны гарантии, что во время кризиса или войны морские линии будут открыты для поставки снабжения и подкрепления.