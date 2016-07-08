Анадырь, 8 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России удалось потушить 64 лесных пожара, еще 92 очага продолжают действовать. Наибольшая охваченная огнем площадь — в Чукотском АО, здесь пожар бушует на территории более чем 20 тыс. га, сообщает 8 июля пресс-центр «Авиалесоохраны».

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент). 1910

На начало суток 8 июля лесные пожары охватили 50,6 тыс. га территории России, при этом на Чукотку приходится около 40% указанной площади. На втором месте — Магаданская область, здесь пожар действует на площади около 3,38 тыс. га, следом идет Бурятия, где горит 3,36 га лесного фонда.

За сутки огонь прошел 5,3 тыс. га территории, из которых 4,5 тыс. га покрыты лесом. В тушении лесных пожаров участвовали около 3700 человек с привлечением 465 единиц техники и 50 воздушных судов.

В шести регионах России в связи с пожарами действует режим чрезвычайной ситуации. Речь идет об отдельных муниципальных районах Красноярского края, Бурятии, Якутии, Чукотки. В Иркутской области и Забайкалье режим ЧС введен для всей территории.